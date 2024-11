Ex Juve coinvolto in un accoltellamento a New York: "Sì, ero io"

Nicklas Bendtner, 36enne danese con un passato anche alla Juventus, è stato coinvolto in un accoltellamento a New York. Secondo quanto riportato dal Sun, l'ex calciatore stava passeggiando con degli amici quando un uomo li avrebbe assaliti ferendo al volto e alle orecchie uno di loro. La vittima è stata portata rapidamente in ospedale rimanendo sempre in condizioni stabili. Intanto la polizia avrebbe già individuato e arrestato il colpevole con l'accusa di aggressione e tentato omicidio.