European Golden Boy 2024, Yamal trionfa: è il vincitore più giovane!

GOLDEN BOY WEB – Kenan Yildiz, Juventus

Dopo una lunga corsa iniziata cinque mesi fa, è Kenan Yildiz il più votato per il premio Golden Boy Web. Il “talentino” della Juventus e della Nazionale turca ha potuto contare sull'incrollabile supporto dei propri tifosi di casa, sempre pronti a scatenarsi quando si tratta di votare una delle loro stelle. Le sue prestazioni all'Europeo e un inizio scoppiettante in bianconero hanno fatto il resto. Yildiz vince con il 33,2% dei voti e si conferma come uno dei giocatori che maggiormente incantano gli spettatori, anche quelli avversari, che non possono fare altro che sorridere di fronte al talento e alla creatività del Golden Boy Web 2024.

BEST ITALIAN GOLDEN BOY – Michael Kayode, Fiorentina

La scorsa stagione è stata la rivelazione della Fiorentina, e quest’anno, con Palladino, è pronto a fare propria la fascia destra. Michael Kayode è il Best Italian Golden Boy. Un altro dei talenti sfornati dall’eccellente settore giovanile della Fiorentina, Kayode è il miglior giocatore italiano del Golden Boy Football Benchmark Index, premio vinto lo scorso anno da Giorgio Scalvini. Titolare in tutte le partite di quest’anno di Conference League, a soli 20 anni, Kayode è già un giocatore completo: possiede fisicità, velocità e tecnica, tutte le qualità che il calcio moderno richiede agli esterni di fascia. Michael Kayode è il presente e il futuro della Fiorentina e corre forte per esserlo anche della Nazionale italiana.