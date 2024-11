Globe Soccer sfonda il muro dei 70 milioni di voti nel Primo Round di votazioni per gli Awards 2024

DUBAI - 28 novembre 2024: L'interesse per i Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ha già raggiunto livelli altissimi, con un record di 70 milioni di voti espressi durante la prima fase di voto, che ha determinato la lista dei finalisti nelle 12 categorie principali del premio.

Si apre quindi oggi il secondo e ultimo round di voti, che si protenderà fino al 10 dicembre per determinare i vincitori della 15ma edizione degli Awards. I premi saranno poi consegnati durante la serata di gala, prevista per il prossimo 27 dicembre presso l'Atlantis, The Palm, e organizzata in collaborazione e con il supporto del Dubai Sports Council, insieme alla 19ma Dubai International Sports Conference.

Il primo turno di voti dei tifosi si è chiuso quindi con più del doppio di quelli registrati nella stessa fase del 2023 e la partecipazione di oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo, con circa 1,5 milioni di download per l'applicazione Globe Soccer, a sottolineare il crescente appeal globale dell’evento.

Allo scadere della prima fase di voto, la categoria più attesa, quella di Best Men’s Player, vedrà tra i finalisti Erling Haaland e Rodri del Manchester City, con il trio del Real Madrid Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, il leggendario duo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma anche le due stelle di Inter e Atalanta, Lautaro Martinez e Ademola Lookman.

Tra questi, Haaland e Lautaro restano in lizza anche tra i 10 finalisti per la categoria di Best Forward, insieme ad Artem Dovbyk, Phil Foden, Mohamed Salah, e Harry Kane. A contendersi invece il premio per il Best Midfielder ci saranno, tra gli altri, il già citato Bellingham, con Rodri, Nicolò Barella, Hakan Chalanoglu, Cole Palmer e Granit Xhaka.

Sono invece 12 le calciatrici ancora in gioco per il Best Women’s Player: tra di loro il duo spagnolo vincitore della Coppa del Mondo Aitana Bonmati e Salma Paralluelo, e la centrocampista del Barcellona Caroline Graham Hansen.

Nel frattempo, i campioni in carica della Bundesliga Bayer Leverkusen e i giganti spagnoli del Real Madrid sono tra le squadre ancora in gara per il Best Men’s Club, insieme con Manchester City, Inter e Atalanta. Saranno invece Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e Olympique Lione, le quattro finaliste per il Best Women’s Club.

La lista dei finalisti per il Best Coach riconferma invece la qualità della scuola tecnici italiana con Ancelotti, Inzaghi e Gasperini a contendersi l’Award con altri quattro grandi nomi del calcio mondiale: Xabi Alonso, Mikel Arteta, Luis de la Fuente e Pep Guardiola.

I tifosi di tutto il mondo avranno ancora tempo fino al 10 dicembre per votare i loro preferiti su vote.globesoccer.com, con i vincitori finali che saranno determinati da una combinazione tra i voti dei tifosi e le scelte della giuria di Globe Soccer, composta da leggende del calcio come Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo e Marcello Lippi.

Nell'ambito di un'iniziativa a sostegno della Fondazione Al Jalila, un'asta pre-evento vedrà un fortunato offerente aggiudicarsi l’esclusivo SIRO Golden Ticket per i Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards di quest'anno. Tutto il ricavato dell'asta andrà direttamente alla Fondazione Al Jalila, un'organizzazione senza scopo di lucro che trasforma la vita attraverso la ricerca medica, l'istruzione e le cure negli Emirati Arabi Uniti. L'esperienza irripetibile includerà un viaggio di andata e ritorno a Dubai, un soggiorno di tre notti al SIRO One Za'abeel, l'accesso VIP alla cerimonia di premiazione e un incontro con il Best Men’s Player.

Globe Soccer è orgogliosa di annunciare la nuova partnership strategica con il Title Sponsor Beyond Developments e con SIRO One Za’abeel, e di riconfermare le partnership con Emirates, Saudi Sports Company, Audi, Sunset Hospitality Group, Italpreziosi, Mansory, Silver Sands e Azimut Yachts, che hanno collaborato per rendere l'evento di quest'anno indimenticabile.

L’evento verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo su diverse piattaforme ed emittenti televisive internazionali. In attesa di ulteriori annunci, i tifosi potranno rimanere aggiornati tramite i canali social di Globe Soccer e l'app mobile Globe Soccer, disponibile su iOS e Android.