Ancelotti ricorda il suo esordio in Nazionale con il Corsport!

ROMA - Un tifoso della Roma gli ha spedito a Madrid il Corriere dello Sport che racconta la sua giornata memorabile: l'esordio in Nazionale del gennaio 1981, in cui segnò anche l'unico gol azzurro nella formazione sperimentale che Bearzot schierò in casa dell'Olanda. Quell'amichevole terminò 1-1.