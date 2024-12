Mourinho si sfoga: "La stampa turca mi uccide, c'è una cultura sbagliata"

Neanche i buoni risultati bastano a placare le critiche. Dopo la vittoria con il Gaziantep, la quinta consecutiva, José Mourinho si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa dopo gli attacchi subiti dalla stampa turca, arrivati senza considerare che il suo Fenerbahce sia secondo in campionato a -3 dal Galatasaray: "I media locali mi uccidono anche quando vinco, dovreste darmi un po' di merito". Lo Special One ha continuato parlando del suo collega Giovanni Van Bronckhorst, arrivato in estate al Besiktas ed esonerato a novembre, nonostante la Supercoppa di Turchia vinta ad agosto: “Non provate a farmi quello che hanno fatto a Van Bronckhorst. Non conosco nessun allenatore che in pochi mesi possa fare miracoli. Per me Giovanni stava facendo un ottimo lavoro. I risultati ultimamente non erano stati dei migliori, ma avete questa cultura sbagliata, che va contro la stabilità”.