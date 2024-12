Nasce As1, la nuova agenzia di Amorim e Bruno Fernandes: il comunicato

Nasce As1, il comunicato

Questo il comunicato sulla fondazione: "Bruin Capital annuncia il lancio di una nuova agenzia di rappresentanza calcistica internazionale, As1 (As One), costituita attraverso una serie una serie di acquisizioni di agenzie, tra cui Nomi Sports, Position Number e Promoesport. Inoltre, Bruin ha un accordo per l'acquisizione di una quarta agenzia, Football Division Worldwide, la cui acquisizione è prevista a breve. Una volta completato questo processo, As1 si posizionerà tra le prime dieci agenzie di rappresentanza calcistica per valore totale di mercato, secondo gli ultimi dati di Transfermarkt. Ignacio Aguillo è stato nominato CEO di As1 e lavorerà direttamente con il fondatore e CEO di Bruin George Pyne, che sarà anche presidente della nuova agenzia. Ignacio porta con sé una vasta esperienza nel settore dello sport professionistico e anche più di 15 anni di esperienza nell'investment banking. Nel suo nuovo ruolo, cercherà di sviluppare As1 come agenzia internazionale leader nel settore per sostenere le ambizioni e gli obiettivi dei calciatori, sia nello sport che negli affari. Dal suo lancio, As1 rappresenterà più di 300 atleti e allenatori provenienti da 35 paesi diversi, tra cui alcuni dei più grandi campioni del mondo come Bruno Fernandes, Luis Díaz, Moisés Caicedo e Ruben Amorim".

Le parole di Aguillo e Pyne

Queste le parole di Ignacio Aguillo: “Abbiamo ascoltato attentamente i nostri clienti e partner sportivi per costruire un marchio altamente differenziato. Il nostro impegno a coltivare relazioni a lungo termine e fornire consulenza strategica in tutti gli aspetti della catena del valore ci contraddistingue. Io e i miei partner non vediamo l'ora di mostrare ai nostri clienti ciò che possiamo ottenere insieme”. È intervenuto anche il CEO e fondatore di Bruin Capital George Pyne: “Mi occupo di rappresentanza di atleti da molto tempo,anche attraverso l'interesse di Bruin in TGI Sport, che rappresenta più di 300 cricketisti professionisti e diversi altri giocatori dilettanti e professionisti. L'industria si sta evolvendo in una nuova economia, dove ogni atleta può diventare un personaggio globale”.