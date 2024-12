Piqué: "Il calcio italiano è tornato ad altissimi livelli. E su Danilo..."

Piqué: "Il calcio italiano è sempre stato un punto di riferimento"

Protagonista al Teatro Regio di Torino, dove andrà in scena il draft della nuova divisione italiana della Kings League, Piqué ha detto la sua sullo stato di salute del calcio italiano, con un occhio alla lotta Scudetto: "Il calcio italiano è sempre stato un punto di riferimento, - ha sottolineato l'ex Barcellona - ha affrontato una piccola crisi ma penso che sia tornato ad altissimi livelli. Ci sono tante ottime squadre, l'Inter è arrivata in finale di recente e sono convinto che la Juve con Thiago Motta, ma anche la stessa Inter, il Milan, il Napoli abbiano grandissimo potenziale".

Piqué su Danilo: "Mi aspetto che resti a Torino e giochi il Mondiale col Brasile"

Presente all'evento organizzato dal team della Kings League anche il brasiliano Danilo, uomo simbolo della Juventus che non sta vivendo la sua miglior stagione in bianconero. Piqué, nonostante ciò, non fa drammi: "In una carriera così lunga, con tanti anni alle spalle, possono esserci momenti buoni e meno buoni. Credo sia un ottimo giocatore, speciale per il suo Paese. Mi aspetto che resti qui e che poi gioca il mondiale col Brasile", ha detto il difensore spagnolo.