Kings League, Italia-Giappone prima partita: dove si gioca e quando inizia il torneo

Kings League, annunciata la partecipazione di Aguero, Gotze e tanti altri

Durante l’evento sono stati annunciati gli ultimi partecipanti, Uzbekistan e Brasile, insieme alla partecipazione di star come Kun Aguero, Mario Gotze, James Rodriguez, Kang-In Lee, oltre a celebri italiani come Blur e Fedez. Il torneo si terrà dall’1 al 12 gennaio e si giocherà in Lombardia, per l'esattezza al Centro Sportivo Vismara.