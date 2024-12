Vincono gli arbitri, sciopero e "baffo": i retroscena di una giornata di fuoco

Novecentocinquanta gare circa. Trentacinquemila atleti , di tutte le età, anche giovanissimi. È il conto di quello che, nel prossimo weekend, succederà nel Lazio. Anzi, non succederà. Non ci saranno novecentocinquanta gare circa, dall’Eccellenza all’Under 14, Elite, regionale e provinciale. Trentacinquemila calciatori resteranno a casa. Tutto questo per colpa di pochi. Quei pochi che continuano ad usare violenza sugli arbitri, spesso giovani, più giovani di loro, ma la cui passione (poco e mal retribuita) permette lo svolgimento dell’attività dilettantistica. Ma non è tutto. Perché gli arbitri del Lazio non resteranno soli. Avranno la solidarietà di tutta Italia. Perché l’AIA h a disposto che tutti i direttori di gara che scenderanno in campo in questo fine settimana portino sul volto il segno di questa protesta: un baffo nero, sulla falsa riga di quanto fatto a sostegno della lotta alla violenza sulle donne. Dalla Serie A (i primi ad iniziare saranno oggi Abisso impegnato in Inter-Parma alle 18.30 e La Penna in Atalanta- Milan alle 20.45, assistenti e quarto uomo compresi, e magari anche nel VAR di Lissone...) all’ultima partita delle giovanili, passando per la C che ha subito chiesto di poter partecipare. Solidarietà, unione, coesione...

La protesta

Come avevamo anticipato già martedì, gli arbitri del Lazio hanno deciso di fermarsi. Con un comunicato, presentato mercoledì, oggetto di una riunione a tre (presidenti di sezione, Cra e LND del Lazio). Che ieri è diventato esecutivo. Lo aveva confermato il presidente dell’AIA Pacifici attorno all’ora di pranzo, sia pure chiamando lo «sciopero» un «momento di riflessione» e senza inizialmente specificare le modalità (tutto il Lazio, come chiedevano i presidenti di sezione e il CRA Lazio Massini? Solo la Terza categoria di Viterbo, dove s’è verificato l’ultima aggressione? Per gradi, come aveva suggerito qualcuno?). Il comunicato della LND, a firma del suo presidente, Avantaggiato, con il quale, «preso atto» dell’iniziativa delle sezioni di non designare gli arbitri per il prossimo weekend (in realtà, alcune designazioni erano comunque state fatte, diventate pro forma), confermava che «le società sono dispensate dal presentarsi ai rispettivi campi», rompendo l’impasse. Tutto questo, però, ora deve trasformarsi in qualcosa di concreto e non rimanere un inutile show.

La posizione forte

Cercando di tenere lontano la politica arbitrale da questa vicenda (il prossimo 14 dicembre l’AIA eleggerà il nuovo presidente, l’occasione fa l’uomo... saltante sul carro), e non è stato semplice, gli arbitri hanno voluto mandare un segnale. Non contro qualcuno, ma a difesa propria e del mondo del calcio. D’altro canto, una vecchia pubblicità dei corsi arbitri recitava proprio che «senza arbitri non si gioca». La crisi di vocazione è più che altro il timore di mandare il proprio figlio, che può iniziare a fare il corso a 14 anni, in situazioni così gravi e drammatiche. Serviva un gesto forte, coraggioso, anche in controtendenza. Scelta che ha trovato l’appoggio dell’assessore allo Sport di Roma Capitale, Onorato («A questi giovani arbitri va la più sincera solidarietà della città di Roma»). Il dispiacere della maggioranza di allenatori, dirigenti, giocatori che sanno stare nelle regole dovrà trasformarsi nella forza di fermare chi, dentro quelle regole, non ci sa stare. C’è anche chi si è preparato, cogliendo lo spirito: una società romana (l’Olimpus) s’è organizzata, tutti in campo e ad arbitrare penseranno i ragazzi. «Io tifo l’arbitro». Basta poco..