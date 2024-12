Ex campione del mondo confessa: "Sono malato, ho la bigoressia". Di cosa si tratta

Bixente Lizarazu , ex terzino campione del mondo con la Francia nel 1998 e vincitore degli Europei nel 2000, ha confessato ai media francesi di combattere contro la bigoressia , una rara malattia mentale che lo porta a percepire il proprio corpo come troppo debole, nonostante sia in forma.

Lizarazu: "Rischio di cadere in depressione"

Questo disturbo, noto anche come dismorfismo muscolare, spinge chi ne soffre a fare esercizio fisico eccessivo e a seguire diete rigide per aumentare la massa muscolare. Con grande coraggio, Lizarazu ha ammesso: "Sono un uomo malato. Chiunque soffra di questa patologia e smetta di allenarsi da un giorno all'altro rischia di cadere in depressione. Ho bisogno di lavorare sodo, di sfinirmi e di liberare tutta l'energia che ho dentro di me".