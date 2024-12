Batistuta, il commovente addio alla mamma: "Mi hai insegnato tanto"

"Un viaggio pieno di amore e dolcezza". Con queste parole Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha salutato la mamma Gloria Zilli, morta ieri in Argentina a 75 anni. L'ex bomber ha ringraziato anche i medici che si sono presi cura di lei nei suoi ultimi giorni passati in una clinica privata a Buenos Aires.