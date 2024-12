Ora è ufficiale: Mondiali 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco, 2034 in Arabia Saudita

Mondiali 2030 'itineranti'

Se quello americano sarà un Mondiale atipico, che si svolgerà in tre stati diversi, quello del 2030, assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco, lo sarà ancor di più. L'edizione sarà infatti 'itinerante' e non solo tra i due continenti ospitanti, Europa ed Africa. Tre dei primi incontri in calendario, infatti, toccheranno un terzo continente, il Sud America, e si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay.