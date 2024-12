Errore madornale durante il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali: “Scusate, è inaccettabile…”

Il mondiale del 2026 in Nord America si avvicina sempre di più ed è tempo di pensare alle qualificazioni. Lo scorso venerdì a Zurigo si è tenuto il sorteggio per i gironi europei , ma un errore è passato in sordina per il quale la Uefa si è scusata.

Sorteggio qualificazioni Mondiale 2026: l'errore incredibile della Uefa

L'errore, che la Uefa ha definito "inaccettabile" e per il quale "si rammaricano sinceramente", coinvolge l'Ucraina, inserita nel girone D con Islanda, Azerbaigian e la vincente del quarti di finale di Nations League tra Croazia e Francia. Durante il sorteggio, al momento delle indicazioni sulle squadre che non potevano capitare nello stesso girone per problemi geopolotici, è stata fatta vedere una mappa con le aree ombreggiate per segnalare i vari Paesi. Quando è stata mostrata l'Ucraina, in relazione al divieto di essere sorteggiata insieme alla Bielorussia, l'area ombreggiata non comprendeva la Crimea, regione ucraina annessa dalla Russia nel 2014. La Federcalcio ucraina ha subito scritto una lettera alla Fifa che si è prontamente scusa.