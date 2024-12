Fifa Legends, amarcord da brividi direttamente da Dubai: la foto

Fifa Legends, tappa a Dubai per la finale di Coppa Intercontinentale e i premi The Best

La foto è stata scattata a Dubai, in Qatar, dove i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni si sono ritrovati per una tappa del Fifa Legends Match a Monterrey, in Messico. Le stelle del calcio mondiale si sono radunate in vista della finale di Coppa Intercontinentale in programma domani, 18 dicembre, tra Real Madrid e Pachuca e martedì prossimo (24 dicembre) quando la FIFA assegnerà i premi The Best per incoronare i migliori giocatori del 2024 nel calcio internazionale.