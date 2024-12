La Figc lancia Sostenabilia, dove si uniscono il calcio, i diritti e la sostenibilità

L'attenzione per il sociale, lo sguardo verso gli altri, il rispetto dei diritti e dell'ambiente. Tutto in un unico portale, che raccoglie quelle notizie e quelle iniziative della Federcalcio che vanno oltre il rettangolo verde. Questa mattina è stata lanciata Sostenabilia , la nuova piattaforma multimediale nell’ambito della strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della federazione.

Il nuovo portale

Questo nuovo strumento vuole essere un amplificatore delle attività svolte quotidianamente dalla Figc. Sostenabilia (www.sostenabilia.it) nasce per informare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, a cominciare da tutti gli stakeholder: giocatori, allenatori, dirigenti, tifosi, famiglie, istituzioni e addetti ai lavori, mettendo a disposizione contenuti esclusivi come video tutorial, cartoon, infografiche, media gallery, reportage, progetti territoriali, eventi, campagne di sensibilizzazione, formazione e attività istituzionali. “Con la presentazione della Strategia di Sostenibilità, la FIGC ha inaugurato una nuova stagione di impegno e di responsabilità nei confronti della società civile – le parole del presidente Gabriele Gravina – Sostenabilia è la dimostrazione concreta di quanto crediamo nelle capacità proattive del calcio per migliorare la qualità della vita delle Comunità dove insiste la nostra attività. Stiamo investendo in professionalità e risorse affinché, grazie al ruolo di guida della FIGC, il calcio sia sempre più un luogo di cultura e un generatore di benessere, inteso nella sua accezione più ampia, con l’essere umano al centro di una progettualità che parte da lontano, dal concetto di nuovo ‘Umanesimo sportivo’ che aveva ispirato il programma della mia candidatura alla presidenza federale nel 2018”.

Antirazzismo, clima e diritti

Organizzata in 11 sezioni, corrispondenti alle Policy della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale FIGC, orientata alla Strategia di Sostenibilità UEFA, la piattaforma comprende spazi dedicati con focus speciali oltre a proporre contributi di sensibilizzazione sulle tematiche indicate dalla Uefa per ogni area d’intervento: Antirazzismo, Tutela dei Minori, Uguaglianza e Inclusione, Calcio per tutte le Abilità, Salute e Benessere, Sostegno ai Rifugiati, Emergenza e Diritti, Economia Circolare, Emergenza Climatica, Sostenibilità degli Eventi e Sostenibilità delle Infrastrutture. Tra i principali obiettivi del progetto c'è quello di dare voce a un universo di mondi positivi che ruotano attorno al calcio, portando alla ribalta le storie più emozionanti e i progetti coraggiosi. Troppo spesso, infatti, l'accento viene posto sulle storture di questo settore e sulle sue devianze, dimenticando quanto di positivo ruota attorno al pallone.