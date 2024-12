Pogba fissa l’obiettivo: vuole giocare il Mondiale. Le squadre interessate

Pogba, obiettivo Mondiale: su di lui anche il Marsiglia di De Zerbi e Benatia

Paul Pogba continua ad allenarsi da solo in vista del suo ritorno in campo, previsto per il 2025. Il classe '93 vuole riconquistare la fiducia di Didier Deschamps e della Nazionale francese, ma per farlo è necessario trovare un club che gli garantisca minutaggio e continuità. Oltre all'opzione Nizza, come riporta il quotidiano spagnolo As, resta viva l'idea Marsiglia, con il presidente Longoria e il ds Benatia che restano alla finestra, nella speranza di replicare l'operazione Rabiot. Pogba non gioca una partita ufficiale dal 3 settembre 2023 e avrà bisogno di tempo per allinearsi con i nuovi compagni, ma l'obiettivo è chiaro: all'orizzonte c'è il Mondiale, che si disputerà nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.