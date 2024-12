Sinner abbraccia Kyrgios, De Rossi con Friedkin: le foto a sorpresa di Natale. Ma la verità è un'altra

Sinner abbraccia Kyrgios. Nella realtà virtuale sì, in quella vera chissà. Di certo Jannik è un signore e non si sottrarrebbe nonostante il collega non perda occasione per parlare, e sparlare, di lui. De Rossi è invece con Friedkin: anche in questo caso se si incontrassero un abbraccio, di circostanza, potrebbe arrivare. Difficile che ci possa essere invece quello tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, che già non se le erano mandate a dire in passato ma poche settimane fa, sullo stesso palco, hanno replicato veleni e frecciate. Sono diventate virali in queste ore le foto di grandi rivali che, in Italia e nel mondo, si baciano e abbracciano a Natale grazie all'intelligenza artificiale. Della serie: se è vero che in questo periodo dell'anno siamo tutti più buoni, perché non dimostrarlo? Dove non arriva la vita arriva l'algoritmo. E, allora, social scatenati: Kyrgios e Sinner, Vezzali e Di Francisca, Marotta con Cardinale, De Rossi con Friedkin, Hummels con Juric, Ronaldo e Messi, Allegri con Adani, Valentino Rossi con Marc Marquez, Theo Hernandez e Fonseca, Lotito e Luis Alberto e pure Francesco Totti con Ilary Blasi.