Squadre, regolamento e tutte le informazioni: guida completa alla Supercoppa 2025

Ci siamo: tutto è pronto in Arabia Saudita dove da stasera inizierà la Supercoppa 2025. Format molto semplice: oggi e domani le due semifinali (Inter-Atalanta e Juventus-Milan), il 6 gennaio la finale . I diritti sono di Mediaset, in caso di parità al 90' niente supplementari ma direttamente calci di rigore. Si parte stasera nello stadio dell' Al Nassr (quello dove gioca sua maestà Cristiano Ronaldo) alle 20 italiane, le 22 orario locale. L'attesa è alta, le tre sfide saranno trattate come un big match di Serie A (non è un caso che il derby del 5 gennaio, in notturna, sia stato fissato nei giorni di pausa della Supercoppa) e saranno visibili in 160 paesi. Il title sponsor è EA Sports con le grafiche che saranno quelle del videogioco.

Supercoppa 2025, dove si allenano le squadre

Ogni squadra avrà a disposizione un proprio campo di allenamento: la Juve e all'interno del centro dell’Al Shabab, il Milan in uno dei due all’esterno, l'Atalanta ha a disposizione il Prince Faisal Stadium, l’Inter quello dell'Al Riyad.

Supercoppa 2025, quanto costano i biglietti

Questi, invece, i prezzi dei biglietti: per le semifinali costi dai 23 ai 101 euro, per la finale si sale da 28 a 152. Per andare a vedere la Supercoppa serve, in autonomia, il visto turistico.

Da Totti a Del Piero, quante legend tra calcio e padel

Come sempre la Lega ha organizzato eventi collaterali in grande stile per l'evento che racchiude calcio e, ovviamente, marketing. Previsto nei prossimi giorni l'arrivo di legend come Cannavaro, Candela, Ferrara, Pirlo, Toni, Del Piero, Materazzi, Vieri, Zambrotta, Oddo, Capello e Di Biagio, che allena l'Arabia Under 21. Tra i vari eventi collaterali alle partite previsto un pranzo con l’ambasciatore italiano Baldocci, una cena di gala domenica sera, un Business Forum il 6 e un torneo di padel con le legend italiane che sfideranno quelle arabe e le campionesse della federazione saudita di Padel.