Inter-Atalanta, la moviola: Chiffi sbaglia sull'1-0. Non era calcio d'angolo

Inter-Atalanta

Chiffi: 5,5

Il gol dell'1-0 dell'Inter nasce da un calcio d'angolo che Chiffi, forzando l'assistente, assegna con decisione, ma che non c'era perché il colpo di testa di Bisseck non è stato deviato da Hien. Da protocollo non è materiale per il VAR Abisso che non può correggere per assegnare il calcio di rinvio, ma deve, però, riguardare il contatto tra Dumfries e Scalvini sull’azione del 2-0. Ce n'è uno basso, leggero, tra le gambe dei due giocatori, che guardano entrambi il pallone, e poi uno alto con l'appoggio a una mano dell'interista sulla schiena di quello dell'Atalanta. Troppo poco per fischiare il fallo. Sembra, dunque, giusto confermare la scelta di Chiffi di convalidare la rete, anche per la posizione di De Vrij, in fuorigioco geografico, ma non punibile poiché non disturba Carnesecchi.