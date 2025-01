De Siervo: "Una partita di Serie A in Arabia? Ci lavoriamo"

Giocare una partita di Serie A in Arabia? Possibile, anzi auspicabile. È quello che spera, e dice, l'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo da Riyad alla vigilia della finale di Supercoppa. Sono giorni di derby, questi: a Roma stasera c'è quello della capitale, fissato apposta oggi per avere il prime time, qui in Arabia, domani quello tra Inter e Milan che vale un trofeo. In futuro, quindi, si potrà avere una partita del genere a Riyad o, comunque, all'estero? De Siervo dice sì ma puntualizza: "Nel caso non sarà una partita di cartello perché noi rispettiamo i tifosi che sono la base primaria. Ma sì, da cinque anni lavoriamo a questa possibilità, modello Nfl, e mi auguro si riesca a concludere con la collaborazione di Fifa e federazioni". Per De Siervo, poi, "la Coppa Italia si giocherà sempre in Italia, per la Supercoppa abbiamo iniziato, e continueremo, ad aprirci ad altre culture". Proprio a proposito di questo, nei giorni scorsi ci sono state molte polemiche in merito alla decisione di non fare il minuto di silenzio per Aldo Agroppi: "Paese che vai, usanze che trovi e noi rispettiamo tutti. È un po' - spiega De Siervo - come voler entrare in una moschea con le scarpe. Diciamo che è stata una polemica tutta nostra. Quando dalla federazione ci è stato proposto il minuto di silenzio abbiamo deciso di farlo in un altro contesto altrimenti ci saremmo esposti a una brutta figura".