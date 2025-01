Lautaro, spunta un video inedito dopo il ko in Supercoppa: il gesto esalta i tifosi Inter

La sconfitta in Supercoppa Italiana è stata un colpo difficile da digerire per l'Inter, soprattutto per il modo in cui è arrivata: in vantaggio di due reti, i nerazzurri hanno perso 3-2 nel recupero contro il Milan. Nonostante la forte delusione, Lautaro Martinez si è però reso protagonista di un bel gesto durante la premiazione.