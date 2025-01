Furia Conceicao all'intervallo di Supercoppa: televisore in mille pezzi. Il retroscena

RIYAD - Lo spoiler è tutto di Zlatan Ibrahimovic che nel suo discorso allo spogliatoio del Milan dopo la vittoria della Supercoppa si lascia sfuggire: "E per fortuna che Conceiçao aveva la febbre, altrimenti chissà quanti televisori avrebbe rotto". A cosa si riferiva Ibra? Semplice: la voce circolava già ieri notte nello stadio di Riyad ma non c'erano conferme, arrivate invece stamattina. Il tecnico portoghese era talmente imbestialito per come il Milan si era fatto sorprendere in occasione della rimessa laterale di Dimarco che aveva portato al vantaggio di Lautaro da aver dato una manata talmente forte alla tv dello spogliatoio da averla buttata giù. Distrutta. Fine.