Inter, tutti i nodi sul mercato: da Frattesi ad Asllani, ecco i possibili scenari

Oltre agli errori commessi in finale a Riyad, due spine hanno assorbito in particolar modo i pensieri di Simone Inzaghi al rientro in Italia. Con l’asticella piazzata così in alto, l’Inter non può permettersi di far calare i giri del motore e tutti gli elementi della rosa devono rendere al massimo quando vengono chiamati in causa. Il discorso riguarda nello specifico le posizioni di Asllani e Frattesi , entrati in corso d’opera - rispettivamente al 35’ e all’85’ - nella beffarda notte araba, ma già da alcune settimane tenuti sotto osservazione. L’albanese non riesce a compiere il salto di qualità , anzi in Arabia ha commesso errori che sono costati molto cari, mentre il romano è visibilmente scontento per il poco spazio che si traduce nel poco minutaggio concessogli da Inzaghi. In più Frattesi non si accontenterebbe di una seconda parte di stagione da semplice rincalzo ed è pronto a valutare anche alternative alla Roma. Nei prossimi giorni la società gli parlerà per instaurare un confronto sul futuro e intanto per Inzaghi in un colpo solo ci sono due problemi. La rosa nerazzurra è stata costruita per avere almeno due garanzie per ogni ruolo, ma adesso a centrocampo dietro ai tre titolarissimi ci sono due grossi punti interrogativi e il solo Zielinski come superstite tra le alternative.

Asllani, passi indietro

A preoccupare è anzitutto la posizione di Asllani perché il calo di livello è lampante quando Calhanoglu è costretto a uscire dal campo. Pochi mesi fa il suo contratto è stato rinnovato fino al 2028, ma il regista ex Empoli non ha compiuto gli step di crescita che la società si aspettava. I prossimi sei mesi in questo senso saranno decisivi per una sua possibile permanenza a Milano. Gli errori di Ryiad sono stati lampanti, sia sul pallone soffiato da Morata (seppur fallosamente) poco prima della punizione trasformata da Theo Hernandez, sia sul taglio di Leao alle spalle che ha portato al gol vittoria in pieno recupero. L’albanese tocca troppe volte il pallone, attirando così la pressione avversaria, e già altre volte non aveva letto al meglio alcune situazioni di gioco. Lacune troppo gravi quando giochi in un ruolo delicato come quello del regista. Inoltre sempre in regia a preoccupare Inzaghi ci sono anche le condizioni di Calhanoglu, già arrivato al terzo stop stagionale per problemi muscolari.

Inter, il malcontento di Frattesi

Lunedì sera non è stato positivo nemmeno l’ingresso di Frattesi, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Sembra quasi un paradosso rispetto alla sua prima stagione interista, quando l’ex Sassuolo proprio partendo dalla panchina spaccava le partite, portando adrenalina e voglia di emergere. È lampante che adesso a influire sia il suo malcontento, acuito dal fatto che in questa fase Barella è pienamente arruolabile e di conseguenza gli spazi sono sempre ridotti. Se l’addio è certo a fine stagione, l’Inter non vorrebbe però anticiparlo a gennaio. Per una cessione immediata sotto i 40 milioni non se ne parla (ne servono 50) e andrebbe poi trovato un sostituto entro la fine della sessione invernale. Di certo Frattesi ha trovato il modo per manifestare la sua scontentezza e il club ne sta prendendo atto.