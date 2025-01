Lazio, Fazzini voleva trasferirsi a Roma dopo il derby: Corsi però non molla

ROMA - Il Napoli sta mollando, Corsi tiene duro, Lotito non ha ancora trovato l’intesa. Fazzini freme per raggiungere la Lazio , già pensava di trasferirsi a Roma dopo il derby. Da giorni non si sta più allenando. Baroni ne avrebbe bisogno subito: venerdì lo aiuterebbe a fronteggiare l’emergenza con il Como. A Formello ieri sera erano in riunione senza escludere piste alternative . Lo aspettano. Lotito, con l’indice di liquidità bloccato, chiede il prestito gratuito e il riscatto obbligatorio a 10 milioni nel 2026. Corsi era partito da 14-15, ne vuole 12 come valutazione complessiva e il Napoli ne avrebbe garantito circa 2 sotto forma di prestito oneroso. Ecco dove balla la differenza da inquadrare nel contesto di tensione con il centrocampista classe 2003. Vuole la Lazio e ha detto no al Napoli . Ecco perché l’Empoli si è irrigidito e per adesso tiene in stand-by l’operazione. A gioco lungo si troverà un’intesa.

Lazio, idea Casadei

Il corteggiamento di Baroni è nato sotto traccia un mese fa. Lo considera il profilo ideale da aggiungere al centrocampo della Lazio. Un giocatore dinamico, più tecnico e meno fisico rispetto a Cesare Casadei, l’altro giovane che Fabiani aveva in mente almeno da un paio di sessioni di mercato. Tesserabili, in quanto under 22, senza operare tagli in lista. Di prospettiva sicura per un progetto a medio-lungo termine e con una profonda differenza dal punto di vista patrimoniale. Il Chelsea, oltre a fissare un riscatto a 20 milioni, intende mantenere un’opzione di “riacquisto”. La Lazio non è mai entrata realmente in corsa. Così, già prima di Natale, si erano intensificati i contatti per Fazzini.

Fazzini vuole la Lazio

Jacopo non ha dubbi. Si è promesso alla Lazio, sapendo di contare sulla stima di Baroni e privilegiando l’aspetto tecnico. A Formello può crescere e giocare, ritagliarsi un posto da titolare aggiunto. Vecino è infortunato, ha 33 anni e si trova in scadenza di contratto. Castrovilli non ha mai ingranato. Dele-Bashiru ha bisogno di acquistare senso tattico. Fazzini di fatto diventerebbe subito il terzo centrocampista della Lazio dopo Rovella e Guendouzi. A Napoli che garanzie avrebbe avuto? Si sarebbe ritrovato in una squadra più forte, in corsa scudetto, e con autentici fenomeni davanti come McTominay e Anguissa. Se n’è andato Folorunsho, non giocano Gilmour e Raspadori. Lo dimostrano Kean, Retegui, Ricci, Rovella, Buongiorno. Fagioli si è perso, Frattesi patisce il poco spazio all’Inter. Ai giovani italiani più promettenti conviene trovare una squadra in cui ci sia spazio. La panchina non aiuta.

Lotito-Corsi, è braccio di ferro

Senza l’intesa tra Lotito e Corsi, però, si rischia di andare allo scontro. Gli ultimi giorni sono stati pieni di tensione. Fazzini ha discusso con D’Aversa, che stava provando a spingerlo verso Conte. Non è stato convocato per la trasferta di Venezia, non si è allenato lunedì e martedì. Di fatto fuori-rosa. Ci sono stati colloqui con la società. Corsi, è chiaro, deve spuntare lo stesso prezzo garantito dal Napoli. Due milioni di differenza rispetto alla proposta di Lotito e un pagamento immediato del prestito. La presa di posizione del giocatore non può diventare penalizzante dal punto di vista economico. Da qui la linea di intransigenza. Per ora la trattativa è in stallo, bloccata. Serve un rilancio o un compromesso per trovare l’accordo.

Lazio, il mercato in uscita

La Lazio deve muoversi in uscita. Getafe e Valaldolid si sono informate per Basic. Per ora chiacchiere. Il Lecce punta Hysaj, reintegrato da Baroni per gennaio, sotto contratto sino al 2026. La società biancoceleste è disponibile al prestito gratuito, a patto che Sticchi Damiani si accolli il 50% dello stipendio del terzino albanese, ovvero i prossimi sei mesi. Guadagna circa 2,8 milioni a stagione. Lotito non partecipa al pagamento dell’ingaggio. Dipende dal club pugliese.