Motta: "Juve, solo qualche pari di troppo. Per Vlahovic e Conceicao niente derby"

Dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, la Juventus è pronta a tornare in campo in campionato. Lo farà domani, sabato 11 gennaio, alle 18 contro il Torino. Nella conferenza stampa della vigilia Thiago Motta ha dichiarato: "Sarà una partita speciale. Non vediamo l'ora di andare in campo: vogliamo vincere". Una sfida alla quale non prenderanno parte Vlahovic e Coinceiçao , ma non solo: "Non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic, Coinceiçao".

"Vogliamo recuperare punti in campionato"

L'allenatore della Juventus ha analizzato in conferenza la stagione: "In queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte, con una squadra molto giovane. Abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato, oltre a continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions". Sul carattere della squadra: "Con il Milan abbiamo avuto difficoltà a reagire, ma lo abbiamo fatto altre volte. Il carattere in questa squadra esiste, e può anche migliorare".

Motta ha parlato della mancanza di continuità: "E' una nostra esigenza quella di trovare continuità. Ci impegniamo quotidianamente per quello", mentre sul mercato ha preferito non rispondere: "La nostra esigenza è la partita di domani". Considerata la squalifica di Locatelli, potrebbe avere una possibilità dal primo minuto Douglas Luiz: "Giocatore di alto livello. Può giocare in tutte e tre le posizioni di centrocampo, sa fare sia gol che l'ultimo passaggio. Può migliorare in fase difensiva".

Per quanto riguarda glia avversari: "Ci aspettiamo il miglior toro".