Atalanta, Gasperini perde Djimsiti per trauma cranico: ko contro l'Udinese

Nuovo infortunio in casa Atalanta . Al ventitreesimo minuto della partita contro l'Udinese , infatti, Berat Djimsiti è stato costretto a lasciare anzitempo il campo. Il fatto è avvenuto al minuto 20: intento a recuperare un pallone in corsa, il difensore albanese si è scontrato con Ehizibue, lanciato verso la porta. Trauma cranico , questa la prima diagnosi riguardo le condizioni di Djimsiti : al suo posto Gian Piero Gasperini ha schierato Hien .

Trauma cranico per Djimsiti: la dinamica

Un trauma cranico avvenuto non in seguito a uno scatto, ma a un contrasto. Sia Djimsiti che Ehizibue, dopo il violento impatto, sono rimasti a terra, con il primo che ha subito riportato una ferita all'altezza del sopracciglio. Inizialmente soccorso sul campo, dopo la fasciatura sulla fronte l'Atalanta ha optato per la sostituzione, con Hien che è entrato senza aver effettuato il riscaldamento.