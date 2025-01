L'Udinese blocca l'Atalanta . Gasperini a -2 dal Napoli

Otto giorni dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l'Inter, è tornata in campo l'Atalanta. Al Bluenergy stadium di Udine, la squadra di Gasperini non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 0-0 contro l'Udinese di Runjaic, che nel corso del primo tempo ha colpito prima il palo, quindi la traversa, con Sanchez. Con questo risultato i nerazzurri salgono a 42 punti in classifica (due in meno del Napoli), mentre i bianconeri, al terzo pareggio consecutivo, si trovano a 29 punti.