Perché Percassi, De Laurentiis e Domenicali sono stati proclamati Manager dell'Anno

Il manager dell'anno

Antonio Percassi si è imposto come Manager Sportivo dell’Anno grazie al massimo punteggio (307 punti) ottenuto nella classifica combinata di notorietà e apprezzamento, sia in termini assoluti sia rispetto al 2023. "La sua vittoria nasce da lontano, grazie ad un lavoro ultradecennale in cui è riuscito ad abbinare i risultati sportivi, la crescita del club e la sostenibilità economica. In particolare nel 2024, sotto la sua guida, l'Atalanta ha vissuto un anno straordinario, conquistando l'Europa League, raggiungendo la finale di Coppa Italia, qualificandosi per la Champions League e chiudendo l’anno in testa al Campionato 24/25". Dietro a Percassi, il presidente dell’Inter Beppe Marotta, campione d'Italia in carica; terzo il Presidente del Coni, Giovanni Malagò; quarto Stefano Domenicali e quinto Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Il manager più noto

Per il terzo anno consecutivo, la classifica del dirigente sportivo più noto agli italiani ha visto in testa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (conosciuto dal 57.6% del campione analizzato). A ruota, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani (52.6%) e il presidente della Lazio, Claudio Lotito (45.1%). Al quarto posto (e primo tra i dirigenti delle Leghe e delle Federazioni sportive), Giovanni Malagò (44,0%); al quinto posto, Beppe Marotta (42.8%). Alle spalle di Malagò ci sono Gabriele Gravina (29,4%) e Gianni Petrucci, rieletto presidente della Federbasket (21,6%).

Il manager più stimato

Per la seconda volta dal 2020, Il presidente della Formula Uno, Stefano Domenicali è stato riconosciuto quale manager sportivo più stimato dagli italiani con il 71.1% di giudizi positivi (sopra il 6 in una scala 1-10). Seguono, a pari merito, Antonio Percassi (69.3%); il presidente della Serie C, Matteo Marani (69.3%); il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi (65.2%) e Umberto Gandini, presidente della Lega Basket (60.9%). Fra i dirigenti calcistici, dietro Percassi ecco Galliani (59.2%) e Joey Saputo (57.6%), presidente del Bologna, unico proprietario di club non italiano ai vertici delle classifiche di Sponsor Value Manager. Significativo il commento di Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up: “I risultati di Sponsor Value Manager dimostrano come i dirigenti sportivi siano conosciuti dagli italiani e che la loro professionalità sia vista come centrale non solo per il conseguimento dei successi agonistici, ma anche per la crescita sostenibile dello sport italiano. Antonio Percassi, con il suo eccellente lavoro manageriale alla guida dell’Atalanta; Luigi De Laurentiis, con la sua forte presenza mediatica e Stefano Domenicali con la sua leadership internazionale incarnano tre pilastri fondamentali del management sportivo e non solo: visione strategica, capacità comunicativa e abilità nella gestione di contesti globali. Da sottolineare, all’interno di un sistema che vede il calcio come un palcoscenico senza uguali, l’apprezzamento anche per i dirigenti di sport non calcistici che, pur avendo una minore esposizione mediatica, vengono valutati per un lavoro efficace e di qualità".