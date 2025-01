Orsato: "Sì, c'è un giocatore del Napoli più difficile da arbitrare". Svelato il nome

Dopo aver "appeso il fischietto al chiodo" lo scorso agosto, è iniziata una nuova carriera per Daniele Orsato . L'ex arbitro, infatti, è stato nominato Commissario dello sviluppo per il talento arbitrale dell'AIA. Intervenuto alla trasmissione "A pranzo con Chiariello" su RadioCRC, Orsato ha parlato del suo ruolo, voluto dal presidente Zappi: "Metto la mia esperienza a disposizione dei ragazzi più giovani. Sono a disposizione per aiutarli nella crescita e nella maturazione. Partecipo agli incontri periodici che fanno gli arbitri e mi prendo del tempo con i ragazzi giovani, vedendo i loro filmati e facendo videocall lavorando sugli aspetti forti e su quelli deboli. L’AIA ha messo come punto cardine l’aspetto tecnico".

Orsato: "Il var è una fortuna"

Orsato ha affrontato, nel corso dell'intervista, il tema relativo alla sudditanza psicologica degli arbitri: "Non ne soffrono. Se l'arbitro sbaglia, lo fa perché commette un errore. Bisogna capire che come il giocatore commette degli errori, può farlo anche l’arbitro. Sbaglia perché è un essere umano, ma scende sempre in campo per cercare di fare del proprio meglio". Mentre sul VAR: "Mi arrabbiavo con me stesso quando andavo allo schermo, perché sapevo di essermi perso qualcosa. E quindi poi volevo correggere il mio posizionamento, al fine di non doverlo utilizzare. Ma non perché non sia utile ma, piuttosto, perché usarlo vuol dire aver commesso un errore o essersi perso qualcosa. Il VAR è una fortuna, perché oggi si può correggere il tutto il tempo reale".

Quindi, l'ex arbitro ha parlato della sua carriera, un ricordo sul calciatore del Napoli più difficile da arbitrare: "Ricordo Scarlato in Serie C, io ero giovane e non era facile arbitrarlo".