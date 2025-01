Incredibile in Prima Categoria, 11 espulsi e partita sospesa: cosa è successo

Poteva essere una normale partita del campionato di Prima Categoria tra Sfarandina e Lipari a Castell'Umberto, ma le cose sono andate storte quando un fallo nel primo tempo ha scatenato una maxi rissa da cui ben 11 espulsioni . Come riporta il Giornale di Sicilia, al 30' di gara il calciatore della squadra ospite D'Ambra avrebbe subito un fallo facendo scattare l'ira di un compagno, il quale si sarebbe avventato sull'autore dell'infrazione e da lì la zuffa che ha coinvolto quasi tutti in campo. Dopo aver calmato gli animi, l'arbitro ha estratto 11 cartellini rossi espellendo 6 giocatori della formazione di casa e 5 di quella ospite e sospendendo l'incontro . Dura anche la reazione della dirigenza del Lipari in un comunicato dopo i fatti: "Proviamo vergogna e ci scusiamo..."

Il Lipari: "Prendiamo le distanze dai nostri"

Dopo la maxi rissa avvenuta in Sfarandina-Lipari, il presidente degli eoliani Andrea Tesoriero si è espresso tramite una nota ufficiale del club: "Il presidente ed i dirigenti in attesa di leggere il referto ufficiale del giudice sportivo, prendono le dovute distanze dai comportamenti tenuti dai propri tesserati che hanno portato alla sospensione della partita. Si è impegnati tutti i giorni per diffondere principi di sport e di lealtà. Proviamo delusione, amarezza e vergogna per ciò che è accaduto e porgiamo le dovute scuse al direttore di gara ed addetti ai lavori".