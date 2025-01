Trump, nel suo discorso a Washington cita la Fifa e le Olimpiadi: le sue parole

Giorno speciale per gli Stati Uniti : oggi Donald Trump si insedia per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti . Ma, prima dell'Inauguration Day, il tycoon si è pronunciato nel consueto "victory rally speech" a Washington, spazio dove il nuovo presidente statunitense ha parlato anche di Mondiali e Olimpiadi .

Trump cita Infantino nel "victory rally speech"

Queste le sue parole: "Le Olimpiadi sono fantastiche, poi c'è [il Presidente della FIFA] Gianni Infantino per la Coppa del Mondo. Gianni è il capo... quindi sarò il vostro Presidente per le Olimpiadi e per la Coppa del Mondo. Gianni, grazie per la Coppa del Mondo 2026, e, tutti, grazie per le Olimpiadi 2028. Ci divertiremo molto". Trump e Infantino nei giorni scorsi si sono incontrati proprio per discutere del Mondiale del 2026 e del Mondiale per Club, in programma a Miami per questa estate.