Gasperini prima di Atalanta-Sturm Graz: "Non possiamo sbagliare. Giocherà Palestra"

Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, l' Atalanta punta a tornare al successo in Champions League , dove per la penultima giornata della prima fase affronterà lo Sturm Graz. Undici punti in classifica per i nerazzurri, che puntano ad assicurarsi la qualificazione almeno nella fase di playoff. Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa: "È una partita di Champions, non avendo ancora chiuso il discorso qualificazione, domani potrebbe essere una giornata decisiva".

Gasperini: "Giocherà Palestra, credo che possa essere una bella sorpresa"

L'Atalanta ha già sfidato lo Sturm Graz nella scorsa stagione in Europa League: "Lo scorso anno abbiamo fatto due partite equilibrate, in casa abbiamo vinto 1-0, è cambiato qualche giocatore. Sono primi nel loro campionato, in Champions hanno fatto solo 3 punti, ma in tutte le gare hanno perso di misura. Mi aspetto una squadra fresca, con voglia di giocare dopo un periodo di inattività: dobbiamo essere molto attenti e non sottovalutarli. Non possiamo sbagliare, per chiudere il discorso qualificazione". Una partita alla quale non prenderà parte Zaniolo, non convocato: "Ha accusato un fastidio, non risulta niente di grave, non giocherà domani, poi vedremo". Gasperini ha quindi anticipato chi impiegherà domani: "Domani sicuramente farò giocare Palestra, credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante, credo che questo ragazzo possa essere una bella sorpresa".