Tifosi, accessibilità e sicurezza: dirigenti Uefa e Figc al tavolo nel Convegno Andes a Roma

L’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.DE.S.) organizza un importante appuntamento di due giorni, 4 e 5 febbraio, al Park Hotel Mancini, incentrato su uno dei temi più attuali nello scenario sportivo: il ruolo dei tifosi nei grandi eventi e le strategie per garantire strutture sempre più accessibili e sicure. L’evento, dal titolo “Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza”, riunirà ospiti di rilievo sia a livello nazionale che internazionale, tra esponenti di spicco delle istituzioni calcistiche e figure di primo piano nel settore della pubblica sicurezza.

La prima giornata, che si terrà martedì 4 febbraio 2025 a partire dalle ore 10.30, inizierà con i saluti introduttivi del Presidente A.N.DE.S., Ferruccio Taroni, e sarà moderata dal giornalista del Corriere dello Sport, Fabio Massimo Splendore. Nel corso della mattinata prenderanno la parola il Questore di Roma, Roberto Massucci, ci sarà un intervento del direttore per la sostenibilità sociale e ambientale della UEFA, Michele Uva, che inquadrerà, nel suo ambito di competenza, il delicato e sensibile tema delle disabilità. E poi Giovanni Spitaleri in qualità di esperto UEFA/Figc in materia di organizzazione e sicurezza negli eventi, Francesco Gianello (Head of Stadium and Facilities Juventus e Presidente ESSMA), il professor Nicola Ferrigni, docente associato del Dipartimento DIKE presso l’Università degli Studi della Tuscia, e il Prefetto Francesco Tagliente, tra i padri fondatori dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, si svolgerà il talk intitolato “Europei 2032 – Tra l’opportunità da cogliere e la sfida da vincere. Situazione attuale e prospettive”, che offrirà l’occasione per approfondire le strategie e le soluzioni necessarie a garantire il successo di questa importante competizione internazionale. La discussione vedrà la partecipazione di Pietro Chiabrera, Senior Stadium Development Expert UEFA, nuovamente Giovanni Spitaleri, Francesco Gianello, la dirigente superiore della Polizia di Stato Elisa Cozza, anch’essa esperta in sicurezza e accessibilità degli stadi, il professor Nicola Ferrigni e l’ingegner Francesco Davalli, DGE ACF Fiorentina e membro del Direttivo dell’A.N.DE.S.

La seconda giornata, mercoledì 5 febbraio, sarà interamente dedicata all’assemblea dei soci di A.N.DE.S., un momento di confronto tra i delegati che ogni giorno operano per garantire la sicurezza negli impianti sportivi, arricchito dal contributo di dirigenti e tecnici del settore safety and security legati al mondo Uefa Figc e delle istituzioni. Con questa iniziativa, A.N.DE.S. si propone di dare ascolto alle diverse istanze provenienti dai maggiori rappresentanti delle istituzioni del mondo del calcio, promuovendo un dialogo costruttivo e aperto tra esperti e stakeholder di varia provenienza. L’evento punta infatti a offrire una panoramica sulle sfide legate ai grandi eventi sportivi, concentrando l’attenzione sull’esperienza dei tifosi e sull’innovazione delle infrastrutture.