Quagliarella scoppia a piangere in diretta per la morte del padre: la frase da brividi in tv

Momento di commozione in tv per Fabio Quagliarella , ex attaccante tra le altre di Torino, Napoli, Juve e Sampdoria e oggi commentatore televisivo, che non è riuscito a celare l'emozione durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale' su Sky.

Quagliarella e il ricordo del papà scomparso di recente

È successo quando è stata riproposta una carrellata dei più bei gol segnati in carriera, con le parole dei tecnici e dei direttori sportivi che ha incrociato nel suo percorso, ma soprattutto per un filmato mandato in onda in cui si vede suo padre parlare di lui. "Vederlo segnare in serie A è stata una grande emozione e ci ha dato tanta soddisfazione" dice nel video il papà di Quagliarella, scomparso qualche settimana fa.

Le lacrime dell'ex attaccante in diretta tv

A quel punto l'ex attaccante non è riuscito a trattenere le lacrime ma poi, dopo qualche secondo di silenzio e l'abbraccio del conduttore Alessandro Bonan, ha preso la parola: "Quello che ho fatto è grazie a lui e ai suoi sacrifici immensi. Mi è sempre stato vicino, non c'è stato un giorno che io ricordi che non ci siamo telefonati la sera. Lui mi ha sempre chiamato tutte le sere, anche solo per sapere cosa avevo mangiato e come stavo. Avevamo un rapporto speciale. Per me è stata una perdita immensa". Parole che hanno commosso anche il giornalista Gianluca Di Marzio: "Domani saranno tre anni che ho perso mio papà (l'ex allenatore e dirigente Gianni, ndr)e posso capirti Fabio".