"Eriksson, in vendita la medaglia dello Scudetto con Lazio: il motivo"

Lo scorso agosto la morte di Sven Goran Eriksson aveva unito il mondo del calcio in un profondo lutto. A mesi di distanza dalla sua scomparsa, sarebberi stati messi in vendita i cimeli della carriera del compianto allenatore.

Eriksson, all'asta le medaglie vinte con la Lazio

Stando a quanto riportato dal Sun, in Svezia avrebbero pubblicato i resoconti economici del compianto allenatore e sarebbero stati evidenziati debiti per oltre 118 milioni di corone svedesi, l'equivalente di poco più di 10 milioni di euro. L'asta con i cimeli sequestrati, partirebbe da circa 100 corone svedesi, dunque poco più di 8 euro, e comprenderebbe diverse giacche di Armani e Burton risalenti al periodo sulla panchina della nazionale inglese. In vendita ci sarebbero anche le medaglie conquistate con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia nel 2000 sulla panchina della Lazio. E poi una maglia della Costa d'Avorio firmata da Drogba e il premio come allenatore del mese con il Manchester City.