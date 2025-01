De Rossi, il vento che soffia e il video nella notte che emoziona tutti

De Rossi e il vento che soffia a Ostia

Soprattutto perché, per chi conosce De Rossi e la sua storia, il video non ha nulla di casuale. C'è Ostia, il suo campo e il vento che soffia e fa sventolare la bandiera. A corredo due cuori bianco e viola, i suoi colori del cuore (oltre alla Roma). Per capire cosa significhi tutto questo per De Rossi, soprattutto dopo la mazzata dell'esonero dalla Roma, basta rileggere le parole che ha scritto il giorno prima della sua ultima partita da calciatore, nel 2019: "Grazie a Ostia, alla sua gente e al suo mare, che mi hanno svezzato da bambino, accompagnato da adolescente e riaccolto da adulto". Adesso è lui che ha riaccolto la sua Ostia, da amico. E da presidente. Con il vento che soffia. Cosa significa? Anche qui, lo spiega la sua lettera: "Il 26 maggio di qualche anno fa abbiamo vissuto una giornata dopo la quale pensavamo di non poter tornare a sorridere. Lo pensai anche io, finché non vidi il tatuaggio di un tifoso con scritto “27 maggio 2013, eppure il vento soffia ancora”. Non so a chi appartenesse questo tatuaggio, ma so che il vento ricomincerà a soffiare anche da questo 27 maggio".