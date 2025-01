"Scarface Nainggolan": la sorella pubblica un messaggio a sorpresa dopo l'arresto di Radja

ROMA - Radja Nainggolan continua a far parlare di sé. Dopo il ritorno in campo, a 36 anni, con la maglia del Lokeren-Temse, l'ex centrocampista di Roma e Inter è stato arrestato in data odierna (lunedì 27 gennaio) in quanto sarebbe coinvolto in una maxi indagine per traffico di droga. Sul tema è intervenuta a gamba tesa anche la sorella di Radja, Riana, con un'enigmatica storia su Instagram.