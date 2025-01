Fifa, Infantino incontra il presidente Fifpro Sergio Marchi: "Lavoreremo a stretto contatto"

A Zurigo , presso la sede della Fifa, Gianni Infantino ha incontrato il neo presidente della FifPro Sergio Marchi , ex calciatore argentino che si occuperà di tutelare i diritti degli atleti professionisti. "I giocatori sono al centro delle considerazioni della Fifa", ha detto Infantino, a pochi mesi dalla prima edizione del nuovissimo Mondiale per Club. Una competizione tutta da scoprire, che ha aggiunto altre partite ad un calendario già fitto di impegni.

Fifa, Infantino incontra Sergio Marchi: "Giocatori al centro delle nostre considerazioni"

Sui suoi canali social ufficiali, Gianni Infantino ha salutato così Sergio Marchi, ribadendo la volontà di lavorare in sinergia con la FifPro: "Sono lieto di accogliere il nuovo Presidente della FIFPRO Sergio Marchi, un uomo al servizio del calcio e dei calciatori, presso la sede della FIFA a Zurigo, per discutere con lui e con i suoi colleghi della FIFPRO dell'opportunità di rafforzare la nostra collaborazione e creare sinergie a beneficio dei giocatori di tutto il mondo - ha precisato Infantino -. I giocatori sono al centro delle considerazioni della FIFA e noi intendiamo collaborare con la FIFPRO in uno spirito di rispetto e sostegno reciproco. La FIFA tiene molto al contributo e alla voce dei giocatori all'interno della nostra istituzione, e lavoreremo a stretto contatto con il presidente Marchi e il suo team per proteggere i giocatori e il gioco".