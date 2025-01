Lazza e la foto con Totti: cosa è successo dopo il concerto a Roma

In attesa del suo primo concerto a San Siro , dei concerti estivi e di quelli europei già annunciati, Lazza chiude il primo tour del 2025 nei palazzetti con la data di Roma . Il rapper milanese ha voluto chiudere questo primo giro di concerti dell'anno al Palazzo dello Sport. Ospiti speciali sul palco, come Laura Pausini ed Emma Marrone, ma anche nel backstage.

Lazza, Totti e il concerto a Roma

Infatti sul suo profilo Instagram, Lazza ha pubblicato una foto insieme a Francesco Totti. I due si sono incontrati a Roma dopo il concerto e, nonostante la fede milanista del cantante, hanno posato insieme a Patrizio Fabbri, CEO di Exclusive Paris, noto brand di abbigliamento streetwear. Questo quanto scritto sul post di Instagram: "ROMA, Magica per davvero come sempre, siete il fuoco ogni volta. Questo primo giro è durato troppo poco. Tutte le date che vedete aperte sono LIVE, ci vediamo prestissimo, grazie ancora una volta del vostro tempo". Un cerchio che si chiude per Lazza e Totti dopo quel video andato virale nel 2022 dove, durante un sound check al Rock in Roma, un ragazzo dal pubblico aveva urlato al rapper "Qual è il cognome di Totti?", con la reazione interdetta del rapper che aveva fatto il giro dei social.