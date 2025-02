Paura per Meret: ladri nella sua villa a Pozzuoli, fuggono dopo il suo arrivo

NAPOLI - Un intervento in extremis, questa volta sulla porta di casa. Il portiere del Napoli Alex Meret qualche giorno fa ha vissuto una brutta disavventura, per fortuna senza conseguenze. L’estremo difensore, dopo aver trascorso una serata a cena fuori, è rientrato all’interno della propria villa: Meret ha avuto modo di avvertire dei rumori che venivano dall’esterno: arrivato in salone, ha iniziato a urlare contro due individui che stavano forzando le inferriate per accedere nella casa.