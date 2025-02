Filippo Tajani elitrasportato al Gemelli dopo uno scontro di gioco: le condizioni

Attimi di paura per Filippo Tajani. Il figlio del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, ha perso i sensi, cadendo a terra, nel corso della partita Città di Paliano-Ferentino, valida per la ventesima giornata del girone B di Eccellenza laziale girone B. Tajani, calciatore del Ferentino, è stato elitrasportato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove si è ripreso. I dottori attualmente stanno monitorando le condizioni, in miglioramento.