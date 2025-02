Juve: visto, Motta? Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme

La Juve non scende mai dalle sue montagne russe, però scopre che Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme e l'attacco funziona meglio (ma va?). Il primo tempo con l'Empoli è stato da incubo: il gol dell'ex De Sciglio dopo quattro minuti, il rigore prima concesso ai toscani e poi tolto dal Var, i fischi dello Stadium, la cui pazienza minacciava di varcare il punto di ritorno, dopo le due sconfitte di fila con il Napoli e con il Benfica. Nella ripresa, la metamorfosi: micidiale l'uno due di Kolo Muani che con 3 gol nelle prime 2 gare in bianconero meglio di così non poteva cominciare. Alla ribalta è salito Yildiz, la cui spettacolare veronica ha dato il via all'azione del raddoppio dell'ex Psg e ha rappacificato i tifosi con la squadra. Vlahovic è subentrato proprio al talento turco e nella cannonata che ha tirato all'incrocio dei pali al 90' c'era tutta la rabbia repressa del miglior marcatore stagionale di Thiago (8 gol in campionato e 1 assist, 4 in Champions League e 1 assist), panchinaro per tre volte negli ultimi quattro incontri. La verità è che la Juve potrà raddrizzare il suo cammino se l'allenatore riuscirà a dare stabilità alla squadra, evitando di modificare sistematicamente la formazione (sinora 32 volte su 33), come fece alla guida del Bologna quando in 42 partite complessive mandò in campo 42 squadre mai uguali l'una all'altra. Inoltre, le cose andranno ancora meglio se schiererà finalmente i giocatori nel proprio ruolo, visto che, dall'inizio della stagione, diversi fra loro ne hanno già ricoperti quattro. Il caso limite è rappresentato da McKennie, oggi mediano e autore di una prova insufficiente, dopo avere fatto il centrocampista con licenza di segnare (3 gol e 2 assist nelle prime 7 gare da titolare); il terzino sinistro ed il terzino destro. E come non citare Koopmeiners, addirittura schierato da falso nove, ruolo toccato pure a Yildiz, quando non ha fatto l'ala sinistra o l'ala destra. Weah, invece, ha ondeggiato tra la fascia destra e la sinistra, ha fatto pure lui il falso nove e nemmeno il ruolo di terzino gli è stato risparmiato. Last but not least, Nico Gonzalez: ala destra, trequartista, falso nove, ala sinistra. Se è vero che tutti i grandi cambiamenti sono semplici, anche la Juve cangiante torni a fare le cose semplici. Magari scopre che così torna a vincere.