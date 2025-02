Quinto posto in Champions, l’Italia rischia tantissimo: il ranking Uefa aggiornato

Dopo le gare valide per l'andata dei playoff di Champions League, che hanno visto tre italiane in campo: la Juventus vittoriosa contro il Psv, mentre Milan e Atalanta sconfitte rispettivamente da Feyenoord e Bruges, si aggiorna il ranking stagionale della UEFA: in palio, per le prime due classificate, c'è un posto extra nella prossima edizione della massima kermesse continentale per club.