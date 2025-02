Ranking sul filo, serve l'ein plein: cosa serve all'Italia per riprendersi il quinto posto Champions

È una storia di destini incrociati e campanilismo quella che si rinnova a partire da stasera con il ritorno dei playoff. Milan, Atalanta, Juventus e Roma, in attesa di Inter, Lazio e Fiorentina già comodamente sedute sulla poltrona degli ottavi dei rispettivi tornei, non giocheranno soltanto per il prestigio di una qualificazione o per i milioni che mette in palio l’accesso al tabellone (11 in Champions, 2,5 in Europa League e 1 in Conference), bensì scenderanno in campo romanticamente per il futuro del nostro calcio, oltre che per ottenere un vantaggio diretto pure nel proprio percorso in campionato. Com’è ormai noto, per avere la quinta squadra in Champions nel 2025-26 - l’anno scorso usufruì di questo beneficio il Bologna - è necessario che l’Italia chiuda la stagione al primo o al secondo posto del ranking Uefa, oggi comandato dall’Inghilterra. Al momento l’Italia è terza, scavalcata dalla Spagna proprio la scorsa settimana. Il ragionamento sul 5° posto coinvolge tanti attori: la Dea in A è terza, i bianconeri sono quarti, mentre i rossoneri e i giallorossi sono più arretrati ma non troppo distanti. Dalla coppia Juve-Lazio (quarte) alla Roma di Ranieri (nona) ci sono infatti 6 squadre in appena 9 punti. Già dall’anno scorso si è innescato un meccanismo “solidaristico” piuttosto curioso tra le piazze più calde: così sono nati sentimenti di bandiera anche in quei tifosi prima abituati a gufare per le italiane rivali della propria squadra del cuore.