Giroud da brividi: barba ghiacciata in campo per il francese 

Le immagini sono virali e hanno già fatto il giro del mondo. Di certo Olivier Giroud, quando dopo l'esperienza al Milan aveva deciso di trasferirsi a Los Angeles, per svernare e chiudere la carriera al sole della California, non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi nella situazione vissuta in Colorado, men che meno di diventare protagonista sui social non per uno dei suoi gol, ma per un particolare che fa sorridere.