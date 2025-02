Calciatori Panini, sabato la terza ed ultima bustina in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio

Vuoi completare la collezione Calciatori Panini? Non perderti la terza ed ultima uscite delle tre bustine esclusive per completare la collezioni di sticker più famosa d’Italia. Solo sabato 1 marzo in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio e Guerin Sportivo riceverai le 5 figurine della EA Sports FC. Supercup 2024/25. Se non hai già prenotato la copia al tuo edicolante di fiducia non perdere tempo!