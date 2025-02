Tonali, la seconda opportunità, la ludopatia e la fabbrica dei tubi

Se vuoi una seconda opportunità, fai il primo passo. E di passi ne ha fatti tanti Sandro Tonali, 24 anni, colonna del Newcastle e della Nazionale, uno dei più forti centrocampisti a livello internazionale dell'ultima generazione. Sei mesi fa, era il 28 agosto 2024, ha saldato il debito con la giustizia sportiva per la vicenda scommesse ed è tornato in campo, imponendosi in Premier League e in azzurro grazie ai massimi