Ore di apprensione per Zdenek Zeman , ex allenatore di Roma e Lazio tra le altre, ricoverato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un' ischemia cerebrale . Il 77enne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica dopo aver manifestato sintomi preoccupanti, tra cui un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio, con pregressa comorbidita cardiologica e pregresso ictus.

Zeman colpito da un'ischemia cerebrale: le sue condizioni

Nei giorni scorsi l'allenatore boemo aveva accusato una forte sindrome influenzale, destando preoccupazione tra i familiari. Nella mattinata di oggi, giovedì 27 febbraio, il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero, con ulteriori accertamenti previsti nelle prossime ore. Le sue condizioni restano gravi, ma Zeman non sarebbe in pericolo di vita. Questo il bollettino: "Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici". Per il tecnico è stata inoltre confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante.

I problemi di salute nell'ultimo anno e mezzo

A fine 2023 il tecnico era stato colpito da un malore quando era sulla panchina del Pescara. Il 22 febbraio del 2024, invece, era stato costretto a lasciare la panchina del club per dei problemi al cuore in seguito ai quali era stato sottoposto a intervento chirurgico dall'equipe del professor Stefano Guarracini, con un piccolo richiamo in ospedale per dei controlli dopo una leggera ischemia lo scorso ottobre.