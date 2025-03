Maratona di Roma, Onorato: "Concomitanza con Roma-Cagliari? La Lega Calcio doveva essere più accorta"

ROMA - "Vediamo, ci sta lavorando il prefetto. Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che ci sia una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all'organizzazione di grandi eventi c'è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza". Così a Radio Roma Sound Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha risposto alla domanda se fosse preoccupato per la concomitanza (tra due settimane) della Maratona di Roma con la partita di calcio Roma-Cagliari, che si svolgerà domenica 16 marzo alle 15 allo stadio Olimpico.