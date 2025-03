Arbitra trasgender in un match internazionale: prima volta storica per Sapir Berman

Per la prima volta nella storia del calcio un’arbitra transgender dirigerà una partita internazionale. Sapir Berman, israeliana di 30 anni, sarà il fischietto dell’incontro tra Irlanda del Nord e Montenegro, valido per le qualificazioni agli Europei femminili Under 17 tra Irlanda del Nord e Montenegro. La Uefa ha inoltre scelto di affidarle anche la gara tra Kazakistan e Montenegro, prevista per sabato 22.